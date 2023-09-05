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Haberler Manisa Düğünde 45 metre para takıldı

Düğünde 45 metre para takıldı

EMRE SAÇLI
Düğünde 45 metre para takıldı
MANİSA'NIN Soma ilçesindeki bir düğünde, gelin ve damada 5 liralık banknotlardan oluşan 45 metrelik para zinciri takıldı. Hatice Kübra ve Semih Sarıpınar, Soma'da bir düğün salonunda yapılan törenle evlendi. Takı merasimi sırasında damadın arkadaşları tarafından çifte bir sürpriz yapıldı. Gelinle damada 5 liralık banknotlardan oluşan 45 metrelik para zinciri takıldı. Arkadaşlarıyla anı kalması için böyle bir şey yaptıklarını belirten Furkan Korkmaz, emeği geçenlere teşekkür etti. Damat Semih Sarıpınar ise şaşkınlık yaşadığını belirterek, "Haberim yoktu. 1 metre, 2 metre neyse de 45 metre... Yani bir sürpriz vardı ama bunu beklemiyordum" dedi.
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