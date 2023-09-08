Pazar esnafına 3 müjde

Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi işbirliğiyle pazarcı esnafına ve vatandaşlara kapalı otopark ve pazaryeri müjdesi geldi. Eski Tariş depolarının olduğu bölgede yaklaşık 400 milyon lira bedelle yapılacak olan 910 araç, 100 motosiklet ve 891 tezgah kapasiteli 'Alaybey Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi'nin protokolünü imzalayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Bedesten Meydanı için 100 tezgahlık modern pazaryeri ve eski garaj alanında kurulan pazaryerinin üstü açık bölümlerinin de kapatılması noktasında müjdeler verdi.

Manisa Pazarcılar Odası'nda gerçekleştirilen protokol töreninde Başkan Cengiz Ergün ve Başkan Ömer Faruk Çelik'in yanı sıra, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ünsel Gökçe, Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanı Ersoy Vitaş, Zabıta Dairesi Başkanı Evren Yıldız, Şehzadeler Belediye Başkan Yardımcıları Atilla Efendioğlu, Mehmet Kavas, Bilal Demir, Ahmet Songüler, Pazarcılar Odası Başkanı Destan Bulgay ve Yönetim Kurulu Üyeleri hazır bulundu.

"BU YIL TEMELİNİ ATACAĞIZ"

Protokol töreninde konuşan Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "Bugün Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımızla birlikte Pazarcılar Odamızda hayırlı imzalar atmak için bir araya geldik. Bunların başında bilindiği gibi Alaybey Pazaryerinin kapalı bir pazar yerine taşınmasıyla ilgili seçildiğimizden beri bir gayret sarf ediyoruz. Bir yer problemi vardı. Birinci dönem bir imar planı tadilatı yaptık. O zaman da Manisa Büyükşehir Belediyemiz destek olmuştu. Özelleştirme Yüksek Kurulunun şerhinin değiştirilmesinden üniversitenin muvaffakatına kadar yoğun bir çalışmanın neticesinde bir plan tadilatıyla bir pazar yeri çıkarttık. Projemizi oluşturduk tam ihale aşamasındayken mahkeme kararıyla plan iptal edilince kaldı.

Bu dönemde şehir genelinde yapılan 5000'lik revizyon imar planı kapsamında daha güzel daha kullanışlı olacak bir pazar yeri ve otopark alanı ayrıldı. Ardından da Cengiz Başkan sağ olsun bu büyük projeyi, ki Manisa'nın en büyük kapalı otoparkı da olacak, birlikte yapalım dedi. Biz de çok mutlu olduk. Bu vesileyle de Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Birinci protokolümüz 'Alaybey Kapalı Pazaryeri ve Otoparkı'yla ilgili olacak. Proje ihale aşamasında. Proje ihalesinin ardından da Manisa Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapım ihalesi yapılacak. İnşallah bu yıl içerisinde de temelini atmış olacağız" dedi.

BEDESTEN MEYDANI'NA PAZAR

Bedesten Meydanı için planlanan 100 tezgahlık pazaryeri konusuna da değinen Başkan Çelik, "Orada oturan büyüklerimiz mevcut pazarlara gitmekte zorlandıklarını, sebze ve meyve alışverişi taleplerinin olduğunu iletmişlerdi. Bedesten civarındaki esnaflarımızın da burada bir hareketlilik oluşturulması talepleri vardı. Geçtiğimiz günlerde Sayın Başkanımızı ziyaret ettim. Konuştuk, taslaklar hazırladık. Bedesten Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin mülkiyeti olduğu için ortak karar almak gerekiyordu. Başkanımız da uygun gördüler. Yüz tezgahlık bir projeye onay verdiler. Bir ay içerisinde nasip olursa Bedesten Meydanı'nda sebze meyve ağırlıklı bir pazarı faaliyete sokmuş olacağız. Vatandaşlarımıza ve esnaflarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

910 ARAÇ 891 TEZGAH KAPASİTELİ

Manisa için çok güzel bir projenin protokollerini imzaladıklarını belirten Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ise, "Geçtiğimiz aylar içerisinde Ömer Başkan ve ilgili teknik arkadaşların yapmış olduğu çalışmalar neticesinde bugün imza noktasına geldik. En son noktayı da geçtiğimiz hafta Ömer Başkan'ımızın beni ziyaretinde hem Büyükşehir'in çalışmış olduğu proje hem de Şehzadeler Belediyesi'nin çalışmış olduğu proje kapsamında masaya yatırdık. Görsellerini inceledik. Giriş çıkışlarından, pazar tezgahlarına kadar, otopark araç sayılarına ve dış cephelerine kadar görüşülerek karara bağlandı. Ortaya çok güzel devasa bir eser çıktı. Başkanımızın da söylediği gibi eski Tariş binalarının olduğu noktadaki yerle ilgili bir proje. Bu proje içerisinde 910 araçlık ve 100 tane motor konma kapasiteli otopark olacak. Bunun yanında pazarcı kardeşlerimizin Alaybey üzerindeki mevcut pazaryerimizden buraya taşınmasını sağlayacak" dedi.

PEYZAJ DÜZENLEMESİ YAPILACAK

Yeni pazaryerinin bitimine müteakip şu anda kurulan Alaybey Pazarı'nın olduğu yerde peyzaj düzenlemeleri yapılacağını kaydeden Başkan Cengiz Ergün, "Necati Bey okulundan eski Devlet Hastanesi kavşağına kadar olan kısmın tamamında peyzaj düzenlemelerinin şu anda çalışmalarına başladık. Hatta ön taslakları bile çıktı. Her iki belediyemizin de teknik ekipleri bu çalışmaları sonuca getirdiğinde burasının çok güzel bir peyzaj alanı ve otopark alanı olarak düzenleneceği buradan da ifade etmiş olayım" diye konuştu.

MODERN BİR SEMT PAZARI OLACAK

Perşembe Pazarı'nın daha önce Bedesten Çarşısı'ndan eski garajın olduğu yere taşındığını söyleyen Başkan Ergün, "Oradaki yaşça büyük olan vatandaşlarımızın mevcut pazarlara gidiş gelişi noktasında araçlarımızla hizmet vermeye de çalıştık. Bedesten Meydanı semt pazarı kurulması ve sadece sebze-meyve noktasında hizmet verecek. Özel 100 tezgahı olacak. Bir harcıalem pazarı değil, tamamen semt pazarı noktasında modern 100 tezgahlık pazaryerinin kurulmasını onayladık. En kısa zamanda o da start alıyor" ifadelerini kullandı.

TAMAMEN ÜSTÜ KAPATILACAK

Eski garaj alanının yanında kurulan mevcut Perşembe Pazarı ile ilgili de müjde veren Başkan Cengiz Ergün, "Eski garaj alanında daha önceden kendi belediye personellerimiz ile üzerini kapatmış olduğumuz alanda tuhafiye ve balıkçıların olduğu kısım açık kalmıştı. Onlarla ilgili de 2 milyonun üzerinde bir malzeme alımıyla kapatmalarını en kısa süre içerisinde yapacağız" dedi.

BÜYÜKŞEHİR VE ŞEHZADELER

3 projenin de Manisa'ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Cengiz Ergün, "En önemli yatırım Tariş alanında yaptığımız yatırım. Bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 400 milyon liralık bir bedel olacaktır. Yüzde 50 yüzde 50 olmak üzere Büyükşehir Belediyesi ve Şehzadeler Belediyesi tarafından karşılanacak. Her iki tarafa da tüm Manisa halkına da projenin hayırlar getirmesini diliyorum. Pazarcı kardeşlerimize de şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün ve Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, 'Alaybey Kapalı Otopark ve Pazaryeri Projesi'nin protokolünü imzaladı.