Temizlik filosu büyüyor

BAKANLIK tarafından sağlanan 1 milyon 300 bin TL'lik hibe ile birlikte, toplam 1 milyon 645 bin TL harcanarak satın alınan çöp toplama aracı, modern ve çevre dostu özellikleriyle dikkat çekiyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, aracın tanıtımını gerçekleştirerek, ilçenin temizlik ve çevre yönetimi konusundaki kararlılığını bir kez daha vurguladı.

Başkan Çelik, yaptığı açıklamada, "Şehrimizin temizliği ve çevre sağlığı bizim için büyük bir öncelik. Bu çerçevede Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın destekleriyle modern bir çöp toplama aracı temin ettik. Hem çevreye duyarlı, hem de etkin bir şekilde hizmet verebilecek bu araç, temiz bir Şehzadeler için önemli bir adım. İlçe sakinlerimizin daha temiz bir çevrede yaşamasını sağlamak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Yeni çöp toplama aracı, son teknoloji donanımlarla donatılmış olup, atık ayrıştırma ve geri dönüşüm süreçlerine büyük katkı sağlayacak kapasiteye sahiptir. Böylece, çevre kirliliği önleme ve sürdürülebilirlik açısından da önemli bir rol üstlenmektedir. Alınan yeni araç ile Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün filosu 31. aracına kavuşurken, 8+1 metreküp hacme sahip bu araç Şehzadeler Belediyesi'nin kurulduğu günden bugüne müdürlüğe alınan 19. araç olmuş oldu. Aracın tanıtımını yapan Başkan Çelik, daha sonra direksiyona geçerek aracı test etti.