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Haberler Manisa Okul bahçesinde hasat zamanı

Okul bahçesinde hasat zamanı

CÜNEYT HASÇELİK
Okul bahçesinde hasat zamanı

MANİSA'NIN Sarıgöl ilçesi Emcelli İlköğretim Okulunun 'Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum' projesinde öğrenciler ve öğretmenler tarafından okulun arka bahçesinde oluşturulan sebze bahçesinde ilk ürünler alınmaya başladı.

İLK ÜRÜNLERİ TOPLADILAR

BİRLİKTE yapılan çalışmalarda okulun uygulama bahçesine dikimi yapılan domates, karpuz, patlıcan, karpuz gibi ürünlerden verim alınmaya başlanması öğrenciler ve öğretmenler tarafından sevinçle karşılanırken ilk ürünleri de birlikte topladı. Yaptıkları çalışma hakkında bilgi veren Emcelli İlköğretim Okulu Müdürü Gökhan Yıldırım, "Toprağın sürülmesinde fidelerin dikilmesinde emeği geçen meslektaşlarım ve öğrencilerime teşekkür ederim. Projede yapılan çalışmada ürünlerin olmasını gören öğrenciler değerlerine sahip çıkmanın gururunu yaşadı" dedi.

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