Üzüm bağında kan donduran ölüm

Manisa'da bir bağda bulunan erkek cesedi, büyük korku ve paniğe yol açtı. Korkunç olay Şehzadeler ilçesinde meydana geldi. Ova yolu üzerinde iki gündür park halinde duran bir otomobil, vatandaşların dikkatini çekti. Vatandaşlardan biri, şüpheli bulduğu araca bakmak için yaklaştı ve yerde gördüğü manzara karşısında büyük bir şok yaşadı. Aracın hemen yakınındaki üzüm bağı içinde, kafası gövdesinde olmayan bir erkek cesedi dolduğunu fark eden vatandaş, yaşadığı korkuyu atlatır atlatmaz durumu polise bildirdi.

TÜFEK KENDİSİNE AİTMİŞ

Bölgeye sevk edilen polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Polisin yaptığı incelemede yerde yatan şahsın birkaç metre uzağında pompalı bir av tüfeği ve ateşlenmiş iki adet boş kovan bulundu. Sağlık ekiplerinin detaylı incelmesinde ise, şahsın birkaç gün önce öldüğü ve baş kısmının olmadığı belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri başsız cesedin emekli beden eğitimi öğretmeni Zafer Şafak'a (65) ait olduğunu tespit etti. Cesedin yanında bulunan pompalı tüfeğin ise, Şafak'ın üzerine kayıtlı olduğunu belirlendi. Öte yandan Olay Yeri İnceleme Ekipleri, yaptıkları ilk incelemede, Zafer Şafak'ın pompalı tüfekle kendini vurduğu ve yabani hayvanların da cesedin kafa kısmını yemiş olabileceği ihtimali üzerinde durdu.

CİNAYET Mİ İNTİHAR MI?

Fakat olay yerinde bulunan iki adet boş kovan, ihtimaller zincirine cinayeti de ekledi. Yapılacak otopsi ile olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğunun kesinlik kazanaca. Cumhuriyet Savcısı'nın talimatıyla Zafer Şafak'ın cansız bedeni otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Morgu'na kaldırıldı. Civardaki kameraların ve maktulün telefon kayıtlarının incelemeye alındığı olay ile ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

ÖZEL HABER