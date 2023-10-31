38 yılda 3 kadını öldürdü! Manisa’daki vahşette kan donduran detaylar

KIZIYLA TELEFON GÖRÜŞMELERİ İDDİANAMEDE YER ALDI

Mutlu Menekşe'nin gömülmesinde yardım eden olayın tek görgü tanığı Alev Sevindik ile babası Necati Akpınar arasındaki telefon görüşmelerine de iddianamede yer verildi. Akpınar'ın olaydan bir gün önce kızı Alev'i arayıp, Menekşe'nin hastaneye gitmek istediğini ancak doktorun işkence ve eziyetten kaynaklı vücudundaki yaraları doktorların görmesinden korktuğu için götürmediğini söylediği belirtildi. Olay günü saat 15.21 sıralarında, kızını arayan Akpınar'ın, 'Bir acil gel, bunun durumu iyi değil, ha' diye kızını çağırdığı, kızının ise, babasına 'Ben gelince ne yapacağım' dediği de iddianamede belirtildi. 37 dakika sonra tekrar arayan Akpınar'ın 'Geliyor musun' diye sorduğu, kızının da 'Geliyorum' diye yanıt verdiği kaydedildi. Saat 16.54'te bir kez daha arayıp, 'Ya bu kadın gitmiş ya' diyerek Menekşe'nin ölümünü bildirmesi üzerine kızı 'Gider' diye karşılık veren Akpınar'ın bunun üzerine konuşmasını 'Kaçmış gitmiş ya' diyerek düzelttiği kaydedildi. Kızını da 'Ötekiler de öyleydi, ne kadar duracaktı ki zaten gider' diye cevap verdiği de iddianameye girdi.



'KIZI DA YARGILANSIN'

Mutlu Menekşe'nin kızı Gaye Yıldız, annesini öldüren Necati Akpınar'ın kızı Alev Sevindik'in de yargılanmasını istediğini belirtip, "Çünkü annemin ölümünden babası kadar o da suçludur. Akpınar ve kızının en ağır cezayı almalarını istiyorum" dedi.