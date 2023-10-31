38 yılda 3 kadını öldürdü! Manisa’daki vahşette kan donduran detaylar

Manisa Saruhanlı'da yaşayan Alev Sevindik, geçen yıl 31 Aralık'ta saat 02.00 sıralarında eşiyle Saruhanlı Polis Merkezi'ne gidip babası Necati Akpınar'ın, birlikte yaşadığı Mutlu Menekşe'nin cesedini İstasyon Mahallesi'ndeki evinin 50 metre ilerisindeki metruk bir eve gömdüğünü ihbar etti. İhbar üzerine söz konusu evde geniş çaplı araştırma başlatan polis, bir çukurun içinde Menekşe'nin cansız bedenine ulaştı. Başında darp izi bulunan ve öldürüldüğü anlaşılan kadının cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Mutlu Menekşe, memleketi Afyonkarahisar'da toprağa verilirken, dini nikahla birlikte yaşadığı Necati Akpınar gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Akpınar, tutuklandı.