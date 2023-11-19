  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa “Gazze’ye gidiyorum” diyen genç Şam’da çıktı

Gazze’ye gidiyorum” diyen genç Şam’da çıktı

Ailesi, Engin Arslan’ın bir an önce Türkiye’ye getirilmesi için yardım istedi.

SERKAN ÖZCAN
“Gazze’ye gidiyorum” diyen genç Şam’da çıktı

İSRAİL'İN bombardımanı altındaki Gazze'de yaşananlara kayıtsız kalamayarak 11 Ekim tarihinde Manisa'nın Saruhanlı ilçesindeki evinden, ailesinin tüm engellemelerine rağmen 'Gazze'ye savaşmaya gidiyorum' diyerek ayrılan ve kendisinden en son Suriye sınırını geçtikten sonra bir daha haber alamayan Engin Arslan'ın ailesi 2 gün önce Suriye'den gelen bir telefonla umutlandı.

ŞAM'DAKİ Filistin Cezaevi'nden çıkan bir Suriye vatandaşı aileyi arayarak Engin Arslan'ın cezaevinde ve hayatta olduğunu bildirdi. Engin Arslan'ın kendisine verdiği abisinin telefonunu arayan Suriyeli, aileye Engin'le ilgili kimsenin bilmediği detayları da anlatarak cezaevinde ve hayatta olduğunu bildirdi.

SURİYE'DEN ARADILAR

BUNUN üzerine önce karakola ardından da savcılığa giden aile kendileriyle yapılan telefon görüşmesini dinleterek yardım istedi. Çocuklarının ne halde olduğunu bilmediklerini söyleyen aile, "Yardım istiyoruz, Allah rızası için bize yardım edin "dedi.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA