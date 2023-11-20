Manisa’nın yükselen yıldızı Yunusemre

Turkuvaz Medya'nın il-ilçe buluşmalarının son durağı Manisa'nın Yunusemre ilçesi oldu. Yunusemre Belediye Başkanı Mehmet Çerçi'nin ev sahipliğinde yatırımları yerinde gören Turkuvaz Grup yazar ve yöneticileri, bir ilçe değil il titizliğinde yürütülen çalışmalara şahit oldu. Sağlıktan eğitime, bilimden meslek edindirmeye, sokak hayvanlarından tarım ve sanayiye kadar her alana imzasını atan Başkan Çerçi, Manisa'nın Yunusemre ilçesini adeta yeniden inşa etti. "Halka hizmet Hak'a hizmettir" düsturuyla çalıştıklarını anlatan Başkan Çerçi, "Ben tıp doktoruyum. O nedenle yaptığım işi bir doktor titizliğiyle yürütüyorum. Bizim görevimiz sadece yolsu işleri değil, vatandaşın ihtiyacı olan her alanda bulunuyoruz" dedi. Manisa'nın bir Şehzadeler Şehri olduğunu anlatan Başkan Çerçi, "Bu kadim kentte evlatlarımıza tarihimizi iyi anlatmamız gerekiyor. Geçmişini bilen geleceğini daha iyi yorumlar. Onların tarihimize dokunarak yaşamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bu vizyonla Yunusemre Kültür Parkı'nı hayata geçirdiklerini aktaran Çerçi, "2019'da burayı Orman Genel Müdürlüğü'nden aldık. Burası atıl bir alandı. İki yılda inşaatını bitirdik. İrfan Meclisi, Manisa Osmanlı Müzesi, Türkİslam Medeniyetleri Önder Şahsiyetler Müzesi, Türk-İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi'nde bir kimlik ve ruh oluşturduk. Buradaki İrfan Meclisi'nde cemal cemale sohbet ediliyor. Osmanlı Müzesi'nde Manisa'da doğup büyümüş şehzadelerimizin heykellerini gençlerimiz görüp hafızasında canlandırıyor. Manisa'da 23 şehzade yetişmiş. 4'ü Manisa'da doğmuş. İlimiz 7 padişah çıkarmış. Biz bunları gençlerimiz görsün, tarihini yakından bilsin istedik. Bu yaptığımız alanlarla gençliğimizin kimliğinin oluşmasına katkıda bulunmak istedik" şeklinde konuştu.

"MESLEK EDİNDİRİYOR"

Kadınların eğitim ve gelişimine büyük önem verdiklerini anlatan Çerçi, bu kapsamda 15 farklı noktada Hanım Lokali kurduklarını ifade etti. Bu lokallerin ilçedeki kadınlar tarafından büyük ilgi gördüğünü anlatan Çerçi, "Kuaförlük, aşçılık, Kuran'ı Kerim eğitimi, dikiş-nakış, bilgisayar, spor, soğuk seramik, ahşap boyama, İngilizce, filografi, kaligrafi, tezhip, nakış, iğne oyası gibi 45 farklı kursumuz var. Bu kurslara gelen kadınlarımız meslek ediniyorlar" diye konuştu.

"KREŞİMİZ ÜCRETSİZ"

Bu kurslara katılmak isteyen anneler için de kreş açtıklarını anlatan Başkan Çerçi, "Kreşimiz ücretsiz. Anne eğitim alırken çocuk da gelip burada boya-resim yapıyor. Çocuklar için kreşin yanı sıra resim, İngilizce, satranç, tekvando, matematik kurslarımız da bulunuyor" ifadelerini kullandı. Bu kursta sertifikalı bilgisayar eğitimi de verdiklerini anlatan Başkan Çerçi, bu eğitimi alan kadınların belgesiyle İŞKUR'a başvuru yaptığını, böylece iş bulmalarının kolaylaştığını ifade etti. Kadınlara ücretsiz spor salonlarının da olduğunu anlatan Çerçi, "Kadınlarımız sıraya giriyor. Çok yüksek ilgi var" diye konuştu. Bu lokallerde hali hazırda 1.000 kursiyerin eğitiminin devam ettiğini anlatan Başkan Çerçi, açıldığından bugüne 10 binin üzerinde kursiyerin eğitim aldığını kaydetti.

TURKUVAZ MEDYADAN TEŞEKKÜR PLAKETİ

Başkan Mehmet Çerçi'ye, Turkuvaz Medya Grubu adına Yeni Asır Genel Yayın Yönetmeni Ercan Demir ve yazarımız Bülent Erandaç teşekkür plaketi verdi. Başkan Çerçi de Erandaç'a, Turkuvaz Medya Grubu Başkan Vekili Serhat Albayrak'a iletilmek üzere hat ve tezhip sanatı ile işlenmiş el yapımı altın varaklı tablo hediye etti.

MART AYINA KADAR TESİIM

Bir yandan alt-üst yapı çalışmalarını sürdürürken kentsel dönüşümü de ihmal etmediklerini belirten Çerçi, "Dar gelirli vatandaşlarımızı depreme dayanıklı, sağlıklı konutlara kavuşturmak için TOKİ ile protokol imzaladık. Bu kapsamda Akgedik Yunuskent'te 5 bin 500 konutluk projenin startını verdik. Bu güne kadar 2 bin 600 konutu hak sahiplerine teslim ettik. 1.000 konutu daha Mart 2024'e kadar hak sahiplerine teslim etmeyi planlıyoruz. Toplu konut alanında vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için 2 sağlık merkezi, 5 ticari merkez. 7 kent meydanı, 1 pazaryeri, 7 ibadethane, 14 adet çocuk oyun parkı inşa ettik" ifadelerini kullandı.

33 KİŞİLİK UZMAN EKİP İLE EVDE SAĞLIK HİZMETİ

Hekim olan Başkan Çerçi, ilçede sağlık hizmetleri için Aile Sağlık Merkezi'ni bir yıl önce hizmete açmış. Bu merkezin hastaların ayağına kadar gittiğini ve bakımlarını yaptığını ve bugüne kadar 12 bin kişiye hizmet verdiklerini anlatan Başkan Çerçi, şöyle devam etti: "Müdiremizle birlikte çoğunluğu hemşire, ebe gibi teknik personellerden oluşan 33 kişilik ciddi bir ekip kurduk. Hasta nakil, engelli, diş tarama aracımız gibi teknik araçlarımızla birlikte bir kadro oluşturduk. Her gün belediyemizin hatlarına 20 ila 60 arasında talep gelir. Evde yatalak hastası olan ya da nakil edilecek, tedavisi yapılacak, bakımı, banyosun yapılacak hastası olan vatandaşlarımız sağlıkla ilgili bir talepte bulunurlar. Bizim ekiplerimiz oraya gider bayansa bayan, erkekse erkek sondasına kadar takarlar. Pansumanı, tedavisi, yıkanması, tırnaklarının kesilmesi, tıraşına kadar hepsini yaparlar. Vatandaşımızın duasını alır başka da bir şey almayız. Para kesinlikle söz konusu değil. Vatandaşımızın evine kadar giriyor ne gerekiyorsa yapıyoruz."

YENİ KAMP VE KARAVAN MERKEZİ

Yunusemre Belediyesi tarafından başlatılan Kamp ve Karavan Merkezi'nde sona yaklaşılıyor. Ortaköy Mesire Alanı'nın karşısında bulunan arazide inşası devam eden merkez, kısa zaman içerisinde açılacak.

ERHAN GÜLENÇ YAZDI: İZMİRLİ BELEDİYELER YUNUSEMRE'Yİ ÖRNEK ALMALI

İzmir, maalesef yerel yönetimler açısından pek şanslı bir kent değil. Kentimizin çarpık yapılaşma ve bakımsızlığa teslim olmuş hali, sadece bizi değil başka kentlerden İzmir'e gelenlerin de tepkisini çekiyor. Bu açıdan biz Yunusemre'deki çalışmaları çok beğendik. Hatta gıpta ettik. Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin ilçesinde bir başarı hikayesi yazdığını söylememiz inanın abartılı olmaz. Çerçi, kente sadece hizmet vermiyor, köklerini Selçuklu ve Osmanlı'dan kalan tarihi mirasımızdan alan bir ruh vermeye çalışıyor. İrfan Meclisi'nden Millet Çarşısı ve yeni belediye binasına kadar belli başlı yapıların mimarisi bu açıdan dikkat çekiyor. Beton yığınları inşa etmek yerine tarihi mimarinin ön plana çıkarılması şehre bir kimlik kazandırılması açısından etkileyici. Bu arada Başkan Çerçi'nin girişimleriyle hayata geçirilen TOKİ projesi ile Yunusemre içinde 5 bin konutluk yeni bir kent oluşturuluyor. Devlet yerel yönetim işbirliğiyle kentte dar gelirli vatandaşlar uygun koşullarda ev sahibi yapılıyor. Oysa İzmir'deki belediye başkanları nedense TOKİ'ye karşı hareket ediyor. Hatta bundan önceki Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, "Bu kente TOKİ'yi sokmam" türünde çıkışlar yapardı. Karabağlar'daki TOKİ projesi bizzat CHP'li belediye başkanı tarafından engelleniyor. Oysa belediye başkanları TOKİ ile işbirliği yolunu seçse Yunusemre'deki gibi sağlıklı yeni yaşam alanları İzmir'e kazandırılabilir. Bizce İzmir'deki belediye başkanlarının Yunusemre'den öğrenmesi gereken çok ders var.