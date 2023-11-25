Hafriyat kamyonu altında kalan kadın hayatını kaybetti

Manisa'nın Selendi ilçesi hafriyat kamyonun altında kalan 3 çocuk annesi 68 yaşındaki Ülkü Öztürk feci şekilde hayatını kaybetti. Olay, dün saat 13.50 sıralarında Fatih mahallesinde meydana geldi. İlçede yapılan alt yapı çalışmaları nedeniyle hafriyat taşıyan Musatafa K. yönetimindeki kamyon, yolun karşısına geçmek isteyen Ülkü Öztürk'e çarptı. Kamyonun altında kalan Öztürk ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Öztürk, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Kamyon sürücüsü Mustafa K. ise gözaltına alındı. Olayı duyarak kaza yerine gelen 3 çocuk annesi Ülkü Öztürk'ün yakınları sinir krizi geçirdi.