İşçi servisi şarampole devrildi: 1’i ağır 3 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği işçi servisinin şarampole devrildiği kazada 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza, İzmir-Ankara E96 Karayolu Sart Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgutlu yönünden Salihli istikametine gitmekte olan Hüseyin Mert A. (30) idaresindeki işçi minibüsü, kontrolden çıkarak şarampole devrilip ters döndü. Kazada sürücü Hüseyin Mert A. ile işçiler T.T. (35) ve K.E. (38) yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan K.E.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.