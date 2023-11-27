Meteoroloji’den Ege’nin o iline uyarı üstüne uyarı

Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, Manisa il genelinde beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar için uyarıda bulundu.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Kıyı Ege'de görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların, akşam saatlerinden itibaren 30 Kasım Perşembe günü ilk saatlere kadar Manisa il genelinde kuvvetli (20-50kg/m2), batı ve kuzey ilçelerinden Soma, Kırkağaç, Akhisar, Gördes, Gölmarmara, Saruhanlı, Salihli, Ahmetli, Turgutlu, Demirci ve merkezdeki Yunusemre ve Şehzadeler ilçelerinde yerel olarak çok kuvvetli (50-80 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, taşkın, yıldırım, kuvvetli rüzgar, hortum, dolu yağışı riski ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. 28 Kasım Salı günü saat 21.00 sıralarında başlayacak olan kuvvetli yağışlar 30 Kasım Perşembe sabah 03.00 saatine kadar devam etmesi beleniyor."