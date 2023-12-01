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Haberler Manisa Beğendi, gözüne kestirdi, sırtladı götürdü... Hırsızlık anı kamerada

Beğendi, gözüne kestirdi, sırtladı götürdü... Hırsızlık anı kamerada

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir mağazanın önündeki büyük ekran televizyon, bir hırsız tarafından sırtlanarak çalındı. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından, şüphelinin yakalanması için polis tarafından başlatılan çalışma devam ediyor.

İHA
Beğendi, gözüne kestirdi, sırtladı götürdü... Hırsızlık anı kamerada

Manisa'nın Salihli ilçesindeki bir şahıs, işyerinin önünde bulunan televizyonu gözüne kestirip çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Mithatpaşa Mahallesi 18 Sokak'taki işyerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde işyerini kapatma hazırlığı yapan, işyeri sahibi H.K., işyerinin önündeki 110 ekran Android televizyonun yerinde olmadığını fark etti. Güvenlik kamera görüntülerini izleyen işyeri sahibi, televizyonun bir şüpheli tarafından sırtlanıp götürüldüğünü izleyince soluğu karakolda aldı. İşyeri sahibi, hırsızlık anının saniye saniye yansıdığı görüntüleri teslim edip, şüpheli hakkında şikayetçi oldu.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyeri önünden televizyon çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

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