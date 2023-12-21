  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa Manisa'nın geleneksel yemekleri arasında yer alıyor! "Kırkağaç çakal pideli paça" tescillendi

Manisa'nın geleneksel yemekleri arasında yer alıyor! "Kırkağaç çakal pideli paça" tescillendi

Manisa'nın geleneksel yemekleri arasında yer alan "Kırkağaç çakal pideli paça" yemeği için 2 yıl önce tescil başvurusu yapıldı. O başvurunun onaylanmasıyla beraber Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

AA
Manisa’nın geleneksel yemekleri arasında yer alıyor! Kırkağaç çakal pideli paça tescillendi

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinin geleneksel yemeklerinden "Kırkağaç çakal pideli paça" yemeği Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaretle tescillendi.

Kırkağaç Kaymakamlığının 2 yıl önce yaptığı tescil başvurusunun onaylanmasının ardından yemek, "Kırkağaç topalak yemeği" ve Kırkağaç kavununun ardından ilçenin coğrafi işaretli üçüncü ürünü oldu.

Kaymakam Zafer Oktay, ilçenin bir ürününü daha coğrafi işaretle tescillemenin sevincini yaşadıklarını belirterek şunları kaydetti:

"Kırkağaç'ın çok zengin bir mutfak kültürü var ve bu geleneği uzun yıllar yaşatarak günümüze kadar getirmişler. Geleneklere oldukça bağlı olan Kırkağaç ilçemizde düğünlerde, bayramlarda ve özel günlerde sofraların olmazsa olmazı pideli paça yemeğimiz için yapılan başvuru olumlu olarak sonuçlandı."

Oktay, coğrafi işaret tescili sürecine katkı koyanlara teşekkür etti.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA