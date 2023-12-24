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Haberler Manisa Manisa'ya şehit ateşi düştü! Şehit Enes Budak’ın son paylaşımı yürek burktu: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın

Manisa'ya şehit ateşi düştü! Şehit Enes Budak’ın son paylaşımı yürek burktu: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın

Irak'ın kuzeyinde PKK'lı teröristler tarafından düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) acı haberi, Manisa'daki ailesine verildi. Şehidin eylül ayında sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın" paylaşımı ise yürekleri burktu.

DHA

Pençe - Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın (22) acı haberi, Manisa'daki baba ocağına ulaştı.

Manisa’ya şehit ateşi düştü! Şehit Enes Budak’ın son paylaşımı yürek burktu: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe- Kilit Harekatı bölgesinde üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak, şehit oldu. Şehidin acı haberi, Manisa'nın Yunusemre ilçesi Mareşal Fevzi Çakmak Mahallesi'ndeki baba evine ulaştı.

Manisa’ya şehit ateşi düştü! Şehit Enes Budak’ın son paylaşımı yürek burktu: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın

İlçe Kaymakamı öncülüğündeki heyet tarafından baba İkram Budak'a (54) verilen şahadet haberi sonrası, şehidin ailesi ve tüm mahalle sakinleri hüzne boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri taziyeye koştu.

Manisa’ya şehit ateşi düştü! Şehit Enes Budak’ın son paylaşımı yürek burktu: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın

6 kardeş olduğu öğrenilen Şehit Piyade Sözleşmeli Er Enes Budak'ın 2 yıl önce, babasıyla aynı isme sahip olan annesi İkram Budak'ı kanserden kaybettiği öğrenildi. Şehidin eylül ayında sosyal medya hesabından askeri kıyafetle paylaştığı fotoğrafının üstündeki "Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın" paylaşımı dikkat çekti.

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