Manisa’ya şehit ateşi düştü! Şehit Enes Budak’ın son paylaşımı yürek burktu: Cesaret dağında korku rüzgarı esmez aslanlar gibi yaşayın

İlçe Kaymakamı öncülüğündeki heyet tarafından baba İkram Budak'a (54) verilen şahadet haberi sonrası, şehidin ailesi ve tüm mahalle sakinleri hüzne boğuldu. Şehidin baba evine Türk bayrağı asılırken, mahalle sakinleri taziyeye koştu.