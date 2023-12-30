Minibüs yoldan çıktı 16 kişi yaralandı

MANİSA'NIN Soma ilçesinde yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yoldan çıkarak takla attı. Minibüste bulunan 16 kişi hafif şekilde yaralanırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Soma-Savaştepe karayolunun Yağcılı Mahallesi mevkiinde Tuncay Aktaş idaresindeki minibüs, yoğun sis nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Yaralılar Manisa'nın Soma ve Balıkesir'in Savaştepe ilçesindeki hastanelerde tedavi altına alınırken, hayati tehlikesi bulunan yaralı olmadığı öğrenildi.