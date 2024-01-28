Spil Dağı’nda güzel görüntüler! İzmirliler akın etti

Manisa'nın 1417 metre rakımlı Spil Dağı Milli Parkı, hafta sonu dolayısıyla kar hasreti çeken İzmirlilerin akınına uğradı. Manisalı vatandaşların ilgi göstermediği milli parkta İzmirliler doyasıya eğlendi.

Manisa'nın 1417 metrelik yüksekliğe sahip birçok endemik bitki türü ve hayvana ev sahipliği yapan Spil Dağı Milli Parkında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreyi buldu.

Hafta sonu aileleriyle birlikte hem piknik yapmak hem de karlı dağın keyfine varmak isteyen İzmirliler soluğu Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında aldı. Bir yandan mangalların yandığı milli parkta bir yandan da başta çocuklar olmak üzere bir çok vatandaş kızakla kayarak doyasıya eğlendi.

Girişte uzun araç kuyruklarının olması dikkat çekerken kara hasret kalan vatandaşlar pek çok aktiviteyle eğlenceli bir hafta sonu geçirdi.