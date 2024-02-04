Yeşim’in ölümündeki sır perdesi aralandı

Demirci ilçesindeki polis lojmanında geçtiğimiz yıl 14 Nisan'da, saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği Komiser Yardımcısı Doğancan Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu. Akbaş, yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken hayatını kaybetti.

ESKİ EŞİNİ DE DARBETMİŞ

Talihsiz kadının vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gözaltına alınan Yıldız, sevk edildiği hakimlikte adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Cumhuriyet savcılığının itirazı üzerine 19 Nisan'da İzmir'in Bayraklı ilçesinde gözaltına alınan Doğan Can Yıldız bu kez tutuklandı. Soruşturma sırasında Yıldız'ın boşandığı eski eşi Meryem Emir'i (28) defalarca darbedip, hakarette bulunduğu, hatta başına 2 kez silah dayadığı da ortaya çıktı.

KAN İZLERİNİ TEMİZLEMİŞ

Salihli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, mermi çekirdeği ile Yeşim Akbaş'ın cesedinin bulunduğu yerin uyumsuz olduğuna dikkat çekilirken, böyle bir pozisyonda intihar etmesinin hayatın olağan akışına aykırı olduğu belirtildi. Ayrıca Akbaş'ın sağlak olduğu ve merminin sağ taraftan girdiği hususu nazara alındığında her iki elinden atış artığı çıkmasının mümkün olmadığı belirtildi. Doğan Can Yıldız'ın, olaydan sonra hemen üzerini değiştirdiği, elinde ve tırnak aralarında bulunan kanı silmek için kolonya kullandığı vurgulandı. Yeşim Akbaş'ın sol el tırnak aralarındaki doku örneklerinin Yıldız'ın doku örneği ile örtüştüğüne de iddianamede dikkat çekildi. Yıldız'ın, beylik tabancasıyla Akbaş'ı, başına tek el ateş ederek öldürdüğüne dair yeterli delil oluşturduğu belirtildi. Yıldız'ın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.