Ergün: İlk günkü heyecanla çalışıyoruz

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün, 2024-2029 döneminde hayata geçirmeyi planladığı projeleri kamuoyuyla paylaştı.

MODERN ŞEHİR

ERGÜN, 15 yıllık görev zarfında 1060 projeyi hayata geçirdi. Atatürk Spor Salonunda düzenlenen programda projelerini açıklayan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Manisa'mıza olan yakın ilgileri ve şahsıma olan güvenleri nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımı sunuyorum" dedi. 15 yıllık görev süresi boyunca 1060 projeyi hayata geçirdiklerini vurgulayan Ergün, "Her hizmet dönemimizde, ilk günkü aşk ve heyecanımızla proje ürettik" dedi.