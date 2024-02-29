“Cumhurbaşkanımıza 31 Mart’ta zaferin müjdesini vereceğiz”

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin takdirleriyle Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının açıklanmasıyla birlikte Cumhur İttifakı bünyesinde yeni zaferlere imza atmak için yola çıktıklarını belirtti. Başkan Ergün, "Cumhur İttifakı çatısı altında ülkemiz genelinde olduğu gibi, Manisa'mızda da Cumhur İttifakının zaferi için canla başla çalışıyoruz" dedi.

'GELECEĞE TAŞIYACAĞIZ'

MANİSA'YI geleceğe taşıyacak projeler ürettiklerini dile getiren Cengiz Ergün, "Çünkü bizler, Sayın Devlet Bahçeli'nin ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın temsilcileriyiz" diye ifade etti.