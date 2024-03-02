Dev projelerle ustalık dönemine

Manisa'nın Yunusemre Belediyesi'nde bir dönem daha partisinden aday gösterilen kurucu belediye başkanı Dr. Mehmet Çerçi'nin iki dönemde gerçekleştirdiği projeler, Türkiye çapında büyük beğeni topluyor. AK Parti tarafından bir dönem daha halkın takdirine sunulan Çerçi, belediyenin yeni döneminde iddialı projeleri Yunusemre ilçesine kazandıracaklarını belirterek belediyenin iki dönemde yaptığı prestij projelerinden bazılarını anlattı. Hayata geçirilen projelerin ilçede yaşayan ve ilçeye misafir olarak gelen bütün vatandaşlara dokunduğunu kaydeden Çerçi projeleri tek tek sıraladı.

5500 KONUTLUK PROJE

Yunusemre Belediyesi'nin, TOKİ ortaklığıyla yürüttüğü dev konut hamlesi 5500 Konutluk Akgedik Yunuskent Toplu Konut Projesi sürüyor. İlk 2 etapta hak sahiplerine teslim edilen 2 bin 600 konutta 10 bine yakın vatandaş hayatını sürdürüyor. Projenin 3. etabında çalışmalarda sona yaklaşılırken; 4. etapta ise bloklar yükseliyor. Tüm çalışmalar tamamlandığında bölgede 5500 konut, 21 Eğitim Kurumu, 2 Sağlık Merkezi, 5 Ticaret Merkezi, 7 Kent Meydanı, 1 Pazaryeri, 7 İbadethane, 14 Çocuk Oyun Parkı ve otoparklar yer alacak.

BİLİM YUNUSEMRE

Kente, ihtiyacı olan iki katlı kapalı modern pazaryeri kazandıran Yunusemre Belediyesi'nin kompleks projesi içerisinde; 28 işyeri, kapalı ve açık otopark, 650 kişilik tiyatro ve konferans salonu, cami, hamam, havuz, sergi ve nikah salonu, kafeteryalar, Bilim Yunusemre, Teknofest Ofisi, Halk Kütüphanesi, Kitap Kafe, Gençlik Akademisi, Spor Salonu, Çocuk Bakım ve Emzirme Odaları, Yuntar Belediye Tanzim Satış Marketi bulunuyor. Yunus Emre Millet Çarşısı'nda bulunan Ege Bölgesi'nin tek bilim merkezi içerisinde; Deneyap, Tasarım, Girişimcilik, Tarım, Astronomi, Uzay ve Havacılık, Teknoloji, Matematik ve Doğa Bilimleri Atölyeleri bulunuyor. Yunusemre Belediyesi'nin doğayla iç içe konumu ve mimarisiyle örnek olan projesinde ise; Osmanlı Müzesi, İrfan Meclisi, Türk İslam Geleneksel El Sanatları Atölyesi, Türk İslam Medeniyeti Önder Şahsiyetler Müzesi, Kafe/Restoran, Çocuk Oyun Parkı ve Otopark yer alıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılı onuruna 100. Yıl Meydanı ismi verilen kompleks projede; Belediye Hizmet Binası, Saruhanbey Camii, Kafe/Restoran, Gençlik Merkezi, Klasik Ahşap Sanatları Müzesi, Nikah Salonu, Katlı Yeraltı Otoparkı ve Mavi Çarşı yer alıyor.

SOKAK HAYVANLARI DOĞAL YAŞAM PARKI

SOKAK hayvanlarının doğal yaşam alanında yaşayabileceği 117 dönüm alanda kurulan proje içerisinde; hayvan bakım ve ameliyat üniteleri, karantina birimleri, seminer salonu, doğal yaşam alanları, mama üretim merkezi, hayvan oteli ve mezarlığı ile hayvanseverler için kafe bulunuyor.