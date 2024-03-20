“Barbaros’a sosyal tesis kazandıracağız”

SEÇİM çalışmalarını sürdüren Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesi'nde vatandaşlar tarafından coşkuyla karşılandı. Mahallelilere yeni dönem için müjdeler veren Çerçi, Barbaros'a bir sosyal tesis kazandıracaklarını söyledi.

'YENİ MERKEZ YAPACAĞIZ'

Cumhur İttifakı Yunusemre Belediye Başkan Adayı Mehmet Çerçi, Barbaros Mahallesinde vatandaşlarla iftar sofrasında buluştu. İftarını vatandaşlarla açan Çerçi, Ali Ağa Camii'nde kıldığı teravih namazının ardından vatandaşlarla selamlaştı. Barbaros Mahallesi'ne bugüne kadar birçok hizmeti kazandırdıklarını belirten Çerçi, "Çocuk Kültür ve Sanat Merkezi, Kuran Kursu, muhtarlık binası, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, park ve bahçe, fen işleri hizmetleri ve daha birçok çalışmayı mahallemize kazandırdık. Barbaros'a hizmetlerimiz sürecek. Yeni dönemde de mahallemize yeni bir merkez yapacağız. Çok amaçlı salon, düğün salonu, hanımlar lokali, kreş, belediye sosyal tesisi, halk ekmek, çocuk oyun alanı, spor alanları ve otoparkın olduğu sosyal tesis, Barbaros Mahallemize çok yakışacak" dedi.