Mimar Sinan Bulvarı modern hale gelecek

ÜRETKEN belediyecilik anlayışıyla her geçen gün gelişen ve değişen Manisa'da, Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni hizmet döneminde Mimar Sinan Bulvarı'na bambaşka bir görünüm kazandıracak. Şehrin ihtiyacına yönelik projeleri bir bir hayata geçiren Manisa Büyükşehir Belediyesi, yeni hizmet döneminde Mimar Sinan Bulvarı'nı baştan aşağı yenilemeyi planlıyor.

'GÜVENLİK ARTACAK'

KENTİN en işlek bulvarı olan, mevcut bulvarı yepyeni bir görünüme kavuşturacak olan projenin detayları hakkında bilgi veren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, "Bu projemizde, Mimar Sinan Bulvarı üzerindeki yaşam kalitesini artırmayı hedefliyoruz. Bisiklet yolu sayesinde ulaşımın daha çevreci ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşmesi sağlanacak, ticaret alanlarına rahat ulaşım imkânı sunulacak ve modern kaldırımlar ile yaya güvenliği artırılacak"dedi.