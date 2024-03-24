Adalet savaşçısı anneler

Manisa'da polis sevgilisinin silahından çıkan kurşunla ölen Yeşim'in acılı annesi isyan etti. Manisa'nın Demirci ilçesindeki polis lojmanında geçen yıl 14 Nisan'da, saat 08.00 sıralarında silah sesi duyuldu. Sesin geldiği komiser yardımcısı Doğan Can Yıldız'ın kaldığı odaya giren polis ekipleri, ilçede güzellik salonu işleten Yeşim Akbaş'ı başından vurulmuş halde buldu.

Akbaş'ın vurulduğu tabancanın komiser yardımcısı Yıldız'a ait olduğu belirlendi. Doğan Can Yıldız hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile dava açıldı. Yıldız, duruşmada tüm suçlamaları reddederek Akbaş'ın psikolojik sorunları olduğunu öne sürüp intihar ettiğini söyledi. Mahkeme, belgelerin toplanması için duruşmayı 31 Mayıs 2024 tarihine erteledi.

"DÜĞÜNÜNÜ YAPACAKTIM"

Yeşim Akbaş'ın annesi Aysun Akbaş, "Karşı taraf kızımın psikolojisinin bozuk olduğu iftirasında bulunarak suçlamaları kabul etmedi. Kızım kendini öldürecek biri değil. O kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını, kızımın mezarında rahat uyumasını istiyorum. Kızımı gelin edeceğim, düğününü yapacağım diye ümit ederken, çocuğumu toprağa verdim. Kızımı öldürdü, ben adalet istiyorum. Böyle insanlar dışarıdaki başka insanlara zarar vermesin" diye konuştu.

'GELİNLİK GİYECEKTİ KEFEN GİYDİRDİLER' İ zmir'de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde uğradığı bıçaklı saldırıda ölen İlayda Alkan'ın (20) olayda yaralanan annesi Oya Tarhan (45), kızının mezarını ziyaret etti. Kızının yeni alıp da giyemediği kıyafetleri mezarının üzerine bırakan Tarhan, "Gelinlik giyecektin, kefen giydirdiler" diyerek ağladı. Tarhan, kızının katiline ağır cezanın verilmesini istedi.

Olay, 8 Mart'ta, saat 23.30 sıralarında, Konak ilçesinde meydana geldi. Aynı yemek şirketinde çalışan Oya Tarhan ile kızı İlayda Alkan, dinlenmek için banka oturdu. Bu sırada anne-kız, Yunus Yılmaz'ın bıçaklı saldırısına uğradı. İlayda Alkan, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Şüpheli Yunus Yılmaz ise olay günü yakalandı.

Tarhan, kızının mezarını ilk kez ziyaret etti. Hayattayken alıp giyemediği yeni kıyafetleri kızının mezarının üzerine bırakan Tarhan, "Gelinlik giyemedin. Daha neler yapacaktık, yarım kaldı. İlayda, kalk evimize gidelim. Kalk kızım" diyerek ağlaması yürekleri dağladı.