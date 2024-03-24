  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Manisa “Hizmet seferliğimiz devam edecek”

“Hizmet seferliğimiz devam edecek”

CÜNEYT HASÇELİK
“Hizmet seferliğimiz devam edecek”
CUMHUR İttifakı Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi, yerel seçimleri çalışmaları çerçevesinde Cumhuriyet ve Fatih Mahallesi'ndeydi. Vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılanan Mehmet Çerçi, geçen 10 yılda olduğu gibi, önümüzdeki dönemde de mahallerde ayrım yapılmadan hizmet seferberliğinin devam edeceğini dile getirdi. Manisa Berberler ve Kuaförler Odası'nın Şelale Plaza'da üyelerine yönelik düzenlediği iftar yemeğine katılan Çerçi, "STK'lar bir toplumun vazgeçilmez en önemli unsurlarından birisidir. İlçemize yön verecek projelerimizde onlarında görüşlerini almaya devam edeceğiz" dedi
SON DAKİKA
İZMİR MAGAZİN SPOR SON
DAKİKA