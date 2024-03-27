Vatandaşı dolandıran sahte avukatlar tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, S.B. (34) isimli şahıs farklı tarihlerde kendisini avukat olarak tanıtan şahıslar tarafından araç alım satım işi bahanesiyle bankadan kredi çekilmek suretiyle yaklaşık 500 bin TL dolandırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin D.İ. (33), E.S. (38), Ö.B. (36), Ö.A. (27) ve S.A. (21) isimli şahıslar olduklarını tespit etti. Yakalanarak gözaltına alınan 5 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından bugün sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.