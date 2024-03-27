Yeni dönemde yeni projeler

Bir dönemi Manisa Belediyesi olmak üzere 3 dönemdir Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Cengiz Ergün, 15 yıllık görev süresince 1060 projeyi hayata geçirdi. 31 Mart seçimlerinde tekrar Cumhur İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan Ergün, Manisa ve 17 ilçesinde yeni dönemde de dev projeleriyle adından söz ettirecek.

Köprülü kavşaklar ile trafik sorununa neşter vurulacak

"SPİLKENT" PROJESİ

Yeni dönemde kente çağ atlatacak projeler hayata geçireceklerini vurgulayan Başkan Ergün, "Gönül bağımızın eserlerini hayata geçireceğiz. Toplu konuttan ulaşıma, kentsel hizmetlerden spor tesislerine, yeşil alanlardan sosyal yaşam projelerine, kadın, erkek çocuk, yaşlı, genç, engelli hemşerilerimizin ihtiyaçlarına yanıt verecek çok sayıda projemizi hayata geçireceğiz" dedi.

Özellikle 15 bin konutluk yeni bir yaşam alanı oluşturacak Spilkent Projesi ile trafiği rahatlatacak OSB Kavşağı projelerinin temeli atıldı. Manisa'nın konut sıkıntısının giderilmesi için adımlar atan Belediye, Spilkent Toplu Konut Projesi'ni hayata geçirdi. 177 hektarlık alanda planlanan Spilkent projesi ile 15 bin konutluk yeni bir yaşam alanı oluşturmayı hedeflediklerine vurgu yapan Başkan Ergün, "22-28 Nisan tarihleri arasında noter huzurunda kura çekimi yapılacak ve hak sahipleri belirlenecek. Temelini atacağımız Defne ve Ardıç etaplarımızı, 36 ay sonunda teslim edeceğiz" dedi.

ŞEHİR İÇİ RAYLI SİSTEM

Manisa Büyükşehir Belediyesi, şehrin her köşesinde hızlı, güvenli ve kesintisiz ulaşım için yeni projeleri hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Manisa Organize Sanayi Bölgesi işbirliğinde; OSB girişinde yaşanan trafik yoğunluğuna nefes aldırmak amacıyla hazırlanan 3 katlı kavşak projesinin temeli törenle atıldı.

Yeni dönem projelerine Raylı Sistem Hattını da ekleyen Başkan Ergün, "Proje için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile gerekli görüşmeler yapılmış olup, Ankara-İzmir hızlı tren hattının tamamlanmasına müteakip projenin şehrimize kazandırılması konusunda çalışmalara başlanacak" dedi. Raylı sistemin güzergahı hakkında da bilgi veren Başkan Ergün, "Raylı Sistem, şehir hastanesinin yanında inşa edeceğimiz Spilkent Toplu Konutlarından başlayacak, OSB'ye kadar devam edecek. Sonrasında Menemen-İZBAN hattına bağlanarak, İzmir ve Manisa arasında tren yolu ile de ulaşım sağlanabilecek" dedi.

100. Yıl Parkı ve Millet Bahçesi

MODERN SPOR ADASI

Ergün bir önemli projenin daha müjdesini vererek, 100. Yıl Parkı ve Millet Bahçesi yapılacağını açıkladı. Başkan Ergün, 850 bin metrekarelik alanda hayata geçirilecek proje ile vatandaşların aileleri ile aynı anda birçok etkinliği bir arada yapabilecekleri yeni bir yaşam alanını daha Manisa'ya kazandıracaklarını müjdeledi. Bugüne kadar spora yaptığı yatırımlar ve sporculara verdiği destekler ile Manisa'yı marka kentler arasına taşıyan Ergün, yeni dönem için planladığı 'Spor Adası' projesi ile Manisa'yı spordaki cazibe merkezlerinden birisi haline getirmeyi hedefliyor. Proje kapsamında 10.000 kişilik stadyum, basketbol, voleybol, futbol sahaları, kortlar, fitness salonu, spor salonları, koşu parkuru, yüzme havuzu ile gençlere hitap edecek özellikte sosyal yaşam alanları tasarlandı" dedi.

ATATÜRK KÜLTÜR MERKEZİ PROJESİ

MANİSA Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, yeni dönemde de kentsel projelere imza atmaya devam edecek. Geride kalan süreçte, her yaştan Manisalının yaşamına dokunacak yatırımları bir bir hayata geçiren Başkan Ergün, Eski Garaj ve Perşembe Pazarı'nın bulunduğu alana da Atatürk Kültür Merkezi'ni kazandıracaklarını açıkladı.