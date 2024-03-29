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Haberler Manisa Şaka yapmak isterken arkadaşını vurdu

Şaka yapmak isterken arkadaşını vurdu

EMRE SAÇLI
Şaka yapmak isterken arkadaşını vurdu
MANİSA'NIN Salihli ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, şaka yaparken 21 yaşındaki arkadaşını av tüfeği ile vurarak öldürdü. Olay, Salihli-Gölmarmara yolu Canlı Hayvan Pazarı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, 16 yaşındaki M.E.U, şaka yapmak amacıyla elindeki av tüfeğini arkadaşı Serhat Arslan'a (21) doğrulttu. Bu sırada av tüfeği ateş alınca Arslan, göğsünden vuruldu. Kanlar içinde yere yığılan Arslan, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, olayın ardından M.E.U. gözaltına alındı
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