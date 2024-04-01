Manisa’da Ergün’e veda

Manisa'da 31 Mart yerel seçimlerinde bir ilk yaşandı. CHP Manisa'da 75 yıl sonra ilk defa Manisa'da seçim kazandı. CHP'nin Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mimar Ferdi Zeyrek oyların 56.30'sını alarak başkan seçildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin yeni başkanı Ferdi Zeyrek oldu. CHP'nin adayı Zeyrek, oyunu ailesi ile birlikte Şehzadeler ilçesindeki Şehitler Ortaokulu'nda 1351 numaralı sandıkta kullandı.

1 dönemi Manisa Belediyesi olmak üzere 3 dönemdir Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak görev yapan Cumhur İttifakı'nın MHP adayı Cengiz Ergün ise yüzde 30.18 oy aldı.

İLK KADIN BAŞKAN

CHP, merkez iki ilçe olan Yunusemre ve Şehzadeler'i de kazandı. CHP'den Gülşah Durbay, Manisa'da seçilen ilk kadın belediye başkanı oldu

Ekrem Cıllı

CHP'DEKİ SARUHANLI ARTIK AK PARTİ'NİN

AK Parti CHP'nin elinde olan Saruhanlı ile Demirci'yi kazanırken, CHP ise Akhisar, Ahmetli, Alaşehir, Gölmarmara, Gördes, Köprübaşı, Şehzadeler, Turgutlu, Soma, Sarıgöl, Salihli, Kula, Kırkağaç, Yunusemre ilçelerini kazandı. Yeniden Refah Partisi Selendi'yi kazandı. AK Parti'nin adayı Ekrem Cıllı, oyların yüzde 46.87'sini alarak Saruhanlı Belediye Başkanı oldu.