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Haberler Manisa Kamyonet tıra arkadan çarptı: Aynı aileden 3 ölü, 1 ağır yaralı

Kamyonet tıra arkadan çarptı: Aynı aileden 3 ölü, 1 ağır yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde meydana gelen feci kazada bir kamyonet sabun yüklü tıra arkadan çarptı. Olay sonucu aynı aileden 3 kişi hayatını kaybederken 3 yaşındaki çocuk da ağır yaralandı.

İHA
Kamyonet tıra arkadan çarptı: Aynı aileden 3 ölü, 1 ağır yaralı

İzmir-Ankara E96 Karayolu Mersinli Mahallesi mevkiinde trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Salihli'den Kula yönüne gitmekte olan Nadi Çekin (68) yönetimindeki kamyonet, aynı yöne giden Mustafa A. (25) yönetimindeki sabun yüklü tıra arkadan çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde kamyonet sürücüsü ile araçtaki Alime Çekin (65) ve Halime Yıldız Çekin'in (30) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada ağır yaralanan 3 yaşındaki Ardes Aras Çekin ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazada hayatını kaybedenlerin aynı aileden olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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