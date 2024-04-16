Manisa’daki üreticiler zeytine yöneldi: Üzüm bağları söküldü, zeytin ağaçları dikildi

MİLDİYO HASTALIĞI BAĞLARI VURDU, ÜRETİCİ ZEYTİNE YÖNELDİ

Bu yıl dünya çapında yaşanan 'mildiyö' hastalığının Alaşehir'de de üzüm bağlarını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Yalçın, Birçok üreticimizin bağında yüzde 100'lere varan zarar meydana geldi. Dünya çapında yaşanan iklim değişikliği, bölgemizde yaşanan yer altı sularındaki bor miktarının artması, bağların bakımındaki zorluk ve maliyetlerinin yüksek olması, üzüm üreticilerini daha az maliyetli olan zeytin üretimine yönlendirdi. Özellikle bu yıl zeytin yağı fiyatlarının artması, zeytinin dane olarak yüksek fiyatlara satılması, zeytinin borlu suları sevmesi nedeniyle çiftçiler üzüm bağlarını sökerek, zeytin dikmeye başladı. Kurum olarak güvenli ve daha ekonomik zeytin fidanı temin ederek, çiftçilerimize destek oluyoruz. Bu yıl güvenli ve sağlıklı yaklaşık 80 bin zeytin fidanını üreticilerimize ulaştırdık diye konuştu.

'ÜZÜM BAĞLARI SÖKÜLÜYOR'

Alaşehirli çiftçi Rasim Bahçalı, üzüm bağına göre zeytinde işçilik ve ürün bakım maliyeti daha az olduğunu vurgulayıp, Bu yüzden bazı üreticilerimiz bağlarını söküp, yerine sofralık ve yağlık zeytin dikiyor dedi.