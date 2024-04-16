Manisa’daki üreticiler zeytine yöneldi: Üzüm bağları söküldü, zeytin ağaçları dikildi

Üzümün başkenti olan Manisa Alaşehir'de zeytin üretimi her geçen yıl artıyor. Dünyaca ünlü Sultaniye üzüme alternatif ürün arayışı içinde olan çiftçiler, son yıllarda zeytin üretimine yöneldi. Üzüme göre işçilik, zirai ilaç ve gübre gibi girdi maliyetlerinin daha düşük olması çiftçileri zeytine yönlendirdi. Maliyetlerin daha düşük olması nedeniyle hızla artan zeytin üretimi 80 bin dekara ulaştı.
'ZEYTİN DİKİMİNDE BU SEZON 80 BİN FİDAN DAHA ARTTI'
'Tarımsal alanların her noktasında boş yer kalmasın' parolasıyla çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Alaşehir Ziraat Odası Danışmanı Ziraat Mühendisi Dündar Yalçın, Alaşehir, Sultaniye üzümün en çok üretiminin yapıldığı yerlerden biri. Üzüm ihracatında tek başına Manisa'nın yüzde 40'nı karşılayabilmektedir. Ancak son yıllarda üzüm üretiminde maliyetler çok arttı. Bölgemizde üzüme alternatif olarak, zeytin üretimi de hızla artmaya başladı. 80 bin dekarı aşan zeytin alanımız oluştu. Bu zeytinler hem sofralık hem de yağlık olarak tarım gelirlerimize katkı sağlıyor. Zeytinciliğin Alaşehir'de gelişmiş olması, tarıma katkı sağlaması ve ek gelir olması, bizi sevindiriyor. Her sene zeytin dikim alanlarımız yüzde 10 civarında artış gösterirken, bu yıl bu rakam daha da artacaktır dedi.
Gemlik trilye zeytin fidanının Alaşehir'e çok iyi uyum sağladığını, 800 rakımda bile güzel sonuçlar alınabildiğini belirten Yalçın, bu çeşitle beraber, dölleyici aynı zamanda yemeklik çeşit olan domat, kalamata cinsi gibi zeytin fidanlarına da talep çok fazla olduğunu kaydetti.
MİLDİYO HASTALIĞI BAĞLARI VURDU, ÜRETİCİ ZEYTİNE YÖNELDİ
Bu yıl dünya çapında yaşanan 'mildiyö' hastalığının Alaşehir'de de üzüm bağlarını olumsuz yönde etkilediğine dikkati çeken Yalçın, Birçok üreticimizin bağında yüzde 100'lere varan zarar meydana geldi. Dünya çapında yaşanan iklim değişikliği, bölgemizde yaşanan yer altı sularındaki bor miktarının artması, bağların bakımındaki zorluk ve maliyetlerinin yüksek olması, üzüm üreticilerini daha az maliyetli olan zeytin üretimine yönlendirdi. Özellikle bu yıl zeytin yağı fiyatlarının artması, zeytinin dane olarak yüksek fiyatlara satılması, zeytinin borlu suları sevmesi nedeniyle çiftçiler üzüm bağlarını sökerek, zeytin dikmeye başladı. Kurum olarak güvenli ve daha ekonomik zeytin fidanı temin ederek, çiftçilerimize destek oluyoruz. Bu yıl güvenli ve sağlıklı yaklaşık 80 bin zeytin fidanını üreticilerimize ulaştırdık diye konuştu.
'ÜZÜM BAĞLARI SÖKÜLÜYOR'
Alaşehirli çiftçi Rasim Bahçalı, üzüm bağına göre zeytinde işçilik ve ürün bakım maliyeti daha az olduğunu vurgulayıp, Bu yüzden bazı üreticilerimiz bağlarını söküp, yerine sofralık ve yağlık zeytin dikiyor dedi.