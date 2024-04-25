Manisa’nın 4 yıllık özlemi sona erdi

484. kez düzenlenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 'Hoş Geldin Mesir' korteji düzenlendi. Kortejin ardından 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ve 484. Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festival programı kapsamında rap müzik sanatçısı Norm Ender, Manisalılarla buluştu. 4 yıldır çeşitli nedenlerle yapılamayan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, bu yıl 484. kez düzenleniyor. Manisalılar tarafından özlemle beklenen Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali kapsamında 'Hoş Geldin Mesir' korteji düzenlendi. Hakkı İplikçi Parkı önünden başlayan kortej yürüyüşüne, Manisa Valisi Enver Ünlü, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, toplum kuruluşu temsilcileri ve yüzlerce Manisalı katıldı.