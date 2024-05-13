Yeni arabası mezarı oldu

Manisa'nın Salihli ilçesinde geçtiğimiz gün ölümlü kaza meydana geldi. Turgutlu Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Aydın (64) yönetimindeki 35 APU 277 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Serpil Birol (28) yönetimindeki 45 ALT 936 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Aydın ile yanında bulunan Mehmet K. (60) ve diğer araç sürücüsü Serpil Birol yaralandı. Yaralanan 3 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Salihli Devlet Hastanesi ve ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

28 yaşındaki Serpil Birol'un, otomobilini kısa bir süre önce aldığı öğrenildi.

2 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞ

Ağır yaralanan otomobil sürücüsü Serpil Birol ise yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Faruk Aydın'ın ise Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Kazada hayatını kaybeden 28 yaşındaki ana sınıfı öğretmeni Serpil Birol'un 2 ay öncede ilçedeki özel bir okulda ana sınıfı öğretmeni olarak göreve başladığı, kullandığı otomobili de kısa bir süre önce aldığı öğrenildi. Serpil öğretmenden geriye çok sevdiği öğrencileriyle çekilmiş fotoğrafları kaldı.