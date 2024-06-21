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Haberler Manisa Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı

SERKAN ÖZCAN
Otomobil 100 metrelik uçuruma yuvarlandı
MANİSA Demirci-Simav kara yolunda Ertan Erkut (47) yönetimindeki 35 FA 4433 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçuruma yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü, Kasım Alperen (17) ve Ahmet Eren Erkut (13) ile Süleyman Çelebi Akgün (51) yaralandı. Sağlık ve itfaiye ekipleri, aracın bulunduğu yere inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulanslara aldı.Yaralılar, Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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