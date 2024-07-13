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Haberler Manisa Suç örgütü çökertildi: 7 gözaltı

Suç örgütü çökertildi: 7 gözaltı

Manisa'da suçluların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar sürüyor. İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri nitelikli yağma suçu işleyen şebekeye yaptığı operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçiridi, 7 kişiyi de gözaltına aldı.

İHA
Suç örgütü çökertildi: 7 gözaltı

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü, Akhisar ve Gölmarmara İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde "Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak" ve "Nitelikli Yağma" suçu işledikleri belirlenen şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

Şüphelilerin ikamet, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; 2 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 50 adet av tüfeği fişeği, 4 adet şarjör, 16 adet kurusıkı tabanca fişeği, 3 adet bilgisayar, 8 adet cep telefonu, 2 adet muşta, 1 adet bıçak, ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

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