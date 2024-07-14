Seçim geçti sürgün geldi! Manisa’da 800 işçi uzak ilçelerde görevlendirildi

Yerel seçimlerin öncesinde verilen sözler unutuldu. İş icraata gelince spor kulüpleri kapıya konuldu, belediye işçilerine sürgün başladı. Belediye'nin desteğini alamayan Manisa Futbol Kulübü'nde maddi sıkıntıların yanı sıra tesis sorunları da büyüyerek sürüyor. Öte yandan Manisa'da bir diğer skandal daha patlak verdi. Seçim döneminde belediye çalışanlarına dokunmayacağını çok kez dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Ferdi Zeyrek'le ilgili yeni bir iddia daha ortaya atıldı. Hizmet İş Sendikası, MHP'den CHP'ye geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi'nde 800 çalışanın sürgüne gönderildiği gerekçesiyle müfettiş talebinde bulundu. Hizmet İş Genel Merkezi ile Manisa 2 No'lu Şube Başkanlığı'ca oluşturulan dilekçe, Genel Başkan Yardımcısı İdris Ersoy ve Genel Başkanvekili Halil Özdemir tarafından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na sunuldu.

'BU CEZALANDIRMADIR'

Hizmet İş Sendikası Manisa 2 No'lu Şube Başkanı Tekin Turgut, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Hakİş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası Sendikamız ile Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin şirketi olan BESOT A.Ş. arasında 01.01.2023 - 31.12.2024 yürürlük süreli toplu iş sözleşmesi 06.03.2023 tarihinde imzalanmıştır. 31 Mart 2024 tarihinde yapılan yerel seçimler sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi yönetimi el değiştirmiştir. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinin hemen sonrasında yetkili sendika olduğumuz BESOT A.Ş.'de çalışan üyelerimizin iş ve işyerlerinde hukuka aykırı olarak değişiklikler yapılmaya başlanmıştır. Üyelerimiz amirleri tarafından sendika tercihleri, siyasi görüşleri ve sosyal medyada paylaştıkları kişisel görüşleri gibi iş sözleşmelerinin şartları ile ilgili olmayan sebeplerle 'sürgün' niteliğindeki yer ve görev değişiklikleri ile sindirilmeye çalışılmaktadır. İşyerlerinde çalışan 800'e yakın işçi, ikametlerinden 100-150 km uzağa gönderilerek cezalandırılmaktadır. İşveren temsilcileri, emeğinden ve alın terinden elde ettiği gelirinden başka geçim kaynağı bulunmayan sendika temsilcilerimiz üzerinde mobbing ve baskı uygulayarak faaliyetlerini yerine getirmelerini engellemeye çalışmaktadır. Tüm bu izah edilen nedenlerle; BESOT A.Ş.'de hukuka aykırı işlem ve eylemler artarak devam ettiğinden, söz konusu işletmede ivedi olarak tahkikat yapılarak, tahkikat neticesi tespit edilen hukuka aykırılıklar nedeniyle adli mercilere başvurulması ve ayrıca gerekli idari yaptırımların uygulanması için gereğini arz ve talep ettik" diye konuştu.

Hizmet İş Sendikası Manisa 2 No'lu Şube Başkanı Tekin Turgut

MÜFETTİŞ TALEP EDİLDİ

Hizmet İş Sendikası Manisa 2 No'lu Şube Başkanı Tekin Turgut, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait BESOT şirketinde çalışan yaklaşık 800 işçinin uzak ilçelere görevlendirdiğini ifade etti. Turgut, sendika tercihleri, siyasi görüşleri ve sosyal medyada paylaştıkları kişisel görüşleri gibi iş sözleşmelerinin şartları ile ilgili olmayan sebeplerle 'sürgün' edildiğini kaydetti. Bunların araştırılması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na müfettiş talebinde bulunduklarını söyledi.