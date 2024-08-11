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Haberler Manisa

Manisa'da olaylı gece! Bıçaklı tartışmada kan aktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde dün akşam saatlerinde yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Olayda F.T. isimli şahıs, C.G'yi bıçakla yaraladı.

AA
Manisa’da olaylı gece! Bıçaklı tartışmada kan aktı

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, dün Arda Mahallesi Avnigemicioğlu Caddesi'nde C.G. (50) ile F.T. (48) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.T, bıçakla C.G'yi yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırılan C.G'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.T. tutuklandı.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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