Futbolcular sahadayken MASKİ su sayaçlarını söktü

MANİSA Büyükşehir Belediyesi'nde seçim sonrası yaşanan görev değişiminin ardından yeni yönetimin yaptığı ilk iş, Manisa Futbol Kulübü'nü, Fikri Bayrıl Tesisleri'nden atmaya çalışmak oldu. Manisa Futbol Kulübü'nün, İstanbulspor deplasmanında mücadele ettiği dakikalarda, Manisa Futbol Kulübü'nün futbolcularının kaldığı ve kulübün sözleşmesinin devam ettiği Fikri Bayrıl Tesisleri'nin su sayaçları söküldü.

Edinilen bilgilere göre, önceki gün Fikri Bayrıl Tesisleri'ne gelen ve MASKİ görevlisi olduğunu belirten 6 kişi, 'Su sayacınızda arıza var, değiştireceğiz' diyerek sayaçları söktü. Dün sabah saatlerinde de tesislerin bulunduğu yolda sebepsiz yere kazı çalışması başlatıldı. Bunun üzerine Manisa Futbol Kulübü, 'Bizi yıldıramazsınız' başlığı ile bir açıklama yayınladı.