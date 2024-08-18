Kadir Şeker sendromu Sude’yi öldürüyordu! Kadına şiddete sessiz kaldılar

Manisa'nın Akhisar ilçesinde, Meydan Çarşı olarak bilinen yerde, genç bir kadın sevgilisi tarafından öldüresiye dövüldü. O sırada oradan geçen bir trafik polisi olaya müdahale edip genç kadını öfkeli adamın elinden kurtardı. Sude Naz Atak'ı öldüresiye döven Yılmaz Akhan (37) gözaltına alınırken, genç kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaya son anda müdahale eden polisin vatandaşlara "Neden müdahale etmiyorsunuz" sorusuna "Biz de Konya'daki Kadir Şeker gibi tutuklanıp cezaevine mi girelim? Ondan müdahale etmiyoruz" diye cevap vermesi insanların Kadir Şeker olayından ne kadar etkilendiğini gözler önüne serdi.

25 AYRI SUÇTAN KAYDI VAR

Poliste 25 ayrı suçtan kaydı bulunan Yılmaz Akhan, bir çocuk annesi Sude Naz Atak ile tartışma yaşadı. Tartışmanın büyümesi üzerine sinirlerine hakim olamayan Akhan, çocuğunun gözü önünde genç kadını darp etmeye başladı. Bu sırada evden kaçıp kurtulmak isteyen genç kadının peşinden giden Akhan, Atak'ı sokak ortasında sopayla dövmeye başladı. Sude Naz Atak'ı dükkanların bulunduğu sokak üzerinde dövdüğünü gören ve o sırada bölgede devriye gezen trafik polisi olaya müdahale etti. İfadesine başvurulan Yılmaz Akhan'ın, çocuğu ile köye gitmek istediğini ama Atak'ın bunu kabul etmediğini söylemesi üzerine tartışma çıktığını söylediği öğrenildi. Öte yandan genç kadının beş aylık hamile olduğu da ortaya çıktı.

Polis memuru olaya müdahale etti.

KADİR ŞEKER OLAYI

Kadir Şeker, 5 Şubat 2020'de merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta duyduğu tartışma sesleri üzerine bir kadının şiddet gördüğünü düşünmüş, çifti ayırmaya çalışmıştı.

Şeker, bu sırada Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmış, aralarındaki boğuşma sırasında Duran, aldığı bıçak darbesiyle yaralanmış, hastanede hayatını kaybetmişti. Yargılanan Şeker'e, "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası verilmiş, önce 15 yıla, sonra 12 yıl 6 aya düşürülmüş, sonra tahliye edilmişti. Avukatlarının itirazı üzerine yeniden yargılama yapılmış, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesi Şeker'e 10 yıl 10 ay hapis cezası vermişti.