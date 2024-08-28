Su kesintileri Manisalıları bıktırdı "Su olmadıktan sonra ben ne yapayım indirimi"

Manisa Turgutlu'da uzun süredir yaşanın su kesintileri vatandaşları canından bezdirdi. Çok sık yaşanan su kesintilerine isyan eden, tankerlerden su taşımak zorunda kalan kent sakinleri, Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne tepki gösterdi. Suya indirim yaptık diye açıklama yapan belediyeye seslenen vatandaşlar, "Suyun 2 tonu 1 lira olmuş ama su yok. Su olmadıktan sonra ben ne yapayım indirimi" diye konuştu.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde farklı mahallelerde yaşanan su sıkıntıları vatandaşı isyan etme noktasına getirdi. Özellikle ilçenin en büyük mahallesi olan Selvilitepe mahallesinde çok sık yaşanan su kesintileri mahalle halkını da çeşitli su bulma yöntemlerine sevk etti. Uzun süredir devam eden su sıkıntılarını parklardan, pazar yerlerinden ve mahalleye getirilen tankerlerden çözmeye çalışan Turgutlulu vatandaşlar, "Maalesef Türkiye'nin yüzüncü yılında çektiğimiz çile bu şekilde.

Ne yapalım biz. Kaç günlerdir perişanız. Suyun 2 tonu 1 lira diyorlar ama su yok. Su olmadıktan sonra ben ne yapayım indirimi. Hanım yarım saatte yıkanacak bulaşığı 5 saatte yıkamış basınç yok, makine bozuldu kim verecek bunun hesabını" gibi ifadelerde bulundu. Turgutlu ilçesinde Selvilitepe, Subaşı, Şehitler, Acarlar, Yılmazlar, Yeni Mahalle, Yedieylül, Cumhuriyet, Altay, Kurtuluş ve Turgutlar mahallelerinde sıklıkla su kesintileri ve basınç düşüklüğü yaşanırken Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve Kanalizasyon İdaresi Müdürlüğü (MASKİ) su kesintileriyle ilgili açıklamada bulundu. İçme suyu sondajlarındaki su seviyesinin düşük olduğunu belirten MASKİ, yeni içme suyu sondaj çalışmalarının sürdüğünü ifade etti. MASKİ, çalışmalar nedeniyle su kesintileri ve basınç problemi yaşanabileceğini aktardı.