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Haberler Manisa

Manisa'da korkunç olay! Babasını tabancayla vurarak öldürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde Mehmet Emin U., 62 yaşındaki babası Ahmet U.'yu göğsünden tabancayla vurarak öldürdü. Zanlı ilk ifadesinde babasını üvey kız kardeşini istismar ettiği için öldürdüğünü söyledi.

AA
Manisa’da korkunç olay! Babasını tabancayla vurarak öldürdü

Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde babasını tabancayla öldüren kişi, polise teslim oldu. Şehit Öztürk Polis Merkezi Amirliğine ruhsatsız tabancasıyla gelen Mehmet Emin U. (25), babası Ahmet U'yu, Turgut Özal Mahallesi Genel Konutlar Küme Evleri Yolu üzerinde vurduğunu söyledi.

Adrese giden ekipler, baba Ahmet U'yu (62) göğsünden tabancayla vurularak öldürülmüş buldu. Ceset, otopsi için Manisa Merkezefendi Devlet Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı.

Gözaltına alınan zanlının, ilk ifadesinde, babasının 19 yaşındaki üvey kız kardeşini istismar ettiğini savunarak, bu nedenle babasını motosikletiyle olay yerine götürüp öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

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