Minik Halil’i ihmaller zinciri ölüme götürdü

Manisa'da 3 yıl önce 8 yaşındaki bir çocuğun öldüğü havuzda, bu kez de Halil Umut Kocakaya (5) boğularak hayatını kaybetti. İncelemede, havuzun ruhsatsız olduğu ortaya çıktı. Sorumlu müdürünün tutuklandığı, işletme sahibinin arandığı olaya ilişkin ailenin avukatı Haşim Çelik, "Yaptığımız araştırmada baştan sona ihmaller zinciri olduğunu gördük" dedi.

KİMSE FARK ETMEDİ

Şehzadeler ilçesinde yaşayan Nurgül Kocakaya (39), 16 Ağustos'ta çocukları Halil Umut Kocakaya ve Onur Kocakaya'yı (4), Karaağaçlı Mahallesi'ndeki havuza götürdü. Kocakaya hesabı ödemeye gittiği sırada oğlu Halil, girdiği yetişkin havuzundaki köprünün altında gözden kayboldu. Anne Kocakaya oğlunu ararken, bir süre sonra çocuğun cansız bedeni su yüzeyine çıktı. Yaklaşık 3 dakika boyunca su üstünde hareketsiz duran Halil'i ne yüzenler ne de havuzdaki görevliler fark etti. O anlar, havuzun kameralarına yansıdı. Olay sonrası ruhsatsız olduğu belirlenen havuz mühürlendi. Kocakaya ailesinin avukatı Haşim Çelik, "Şüphelilerin bilmemelerine karşın ilk yardım yapmaya çalıştıkları dolayısıyla çocuğun vefat etmesinde ağır kusurlu oldukları, ölüme sebebiyet verdikleri aşikardır" dedi.