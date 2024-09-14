Beden eğitimi dersinde hayatını kaybetmişti! 11 yaşındaki Mert toprağa verildi

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde dün okulda beden eğitimi dersi sırasında fenalaşan 11 yaşındaki Mert Kaymak hayatını kaybetti. Kalp krizi şüphesiyle yaşamını yitirdiği düşünülen Kaymak, bugün kılınan cenaze namazı sonrası gözyaşları arasında toprağa verildi.

Alaşehir ilçesine bağlı Kavaklıdere Mahallesi Atatürk Ortaokulu öğrencisi Mert Kaymak, beden eğitimi dersinde ısınma çalışmaları yaparken bir anda yere düştü. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Berkay Ali Akkaya, hemen yere düşen çocuğa müdahale etti. Bir taraftan da sağlık ekiplerine haber verildi. Okula gelen sağlık ekipleri kalbinin durduğunu tespit ettiği Kaymak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Kaymak, daha sonra Alaşehir Özel Sarıkız Hastanesi'ne kaldırdı. Kalbi durmuş vaziyette hastaneye getirilen Kaymak, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Mert Kaymak'ın cenazesi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Kaymak'ın ilk belirlemelere göre kalp krizi geçirdiği öğrenildi.

GÖZYAŞLARI ARASINDA TOPRAĞA VERİLDİ

Hayatını kaybeden Mert Kaymak için Kavaklıdere Yukarı Pazar Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Öğle namazının ardından Alaşehir Müftüsü Mehmet Ali Dilek tarafından kıldırılan cenaze namazına, Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Salihli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Yenen, Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Fikri Çetinkaya, eğitim gördüğü Kavaklıdere Atatürk Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, Mert Kaymak'ın okul arkadaşları, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze töreninde anne Ayşe, baba Rıfat Kaymak ve kardeşleri ayakta durmakta zorlanırken, acılı aileyi yakınları teskin etti. Beş kardeş olan Mert Kaymak'ın ani ölümü ilçeyi derinden üzdü.

AİLE VE ÖĞRENCİLERE PSİKOLOJİK DESTEK

Okulda öğrencilerin gözü önünde yaşanan üzücü olayın ardından Mert Kaymak'ın ailesi ve okuldaki öğrencilere psikolojik destek sağlandı. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Rehberlik ve Araştırma Merkezi Kurum uzman personeli tarafından aile ve okul öğretmen ve öğrencilerine psikososyal destek hizmeti verildi.