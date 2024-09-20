Kendi engelini unutup SMA’lı bebek için gönüllü çalışıyor

Şehzadeler ilçesinde Onur (26) ve Zeynep Yazici (25) çiftinin ikinci çocukları 8 aylık Ahmet Cahit Yazici'ya doğumundan 6 gün sonra topuğundan alınan kan tahlili sonucu ölümcül ve ilerleyici kas hastalığı SMA Tip 1 teşhisi konuldu. 31 Ocak'ta dünyaya gelen Ahmet Cahit Yazici için ailenin girişimi sonucu 21 Mart'ta Manisa Valiliği'nce yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya yüzde 33'e ulaşırken, her geçen gün Ahmet bebek için zaman daralıyor.

SEMT PAZARLARINDA STANT KURARAK BAĞIŞ TOPLUYOR

Henüz 7 aylıkken geçirdiği havale nedeniyle götürüldüğü hastanede Joubert Sendromu-Spastik tanısı konulan ve doktorların 7 yıl ömür biçtiği Serhat Yıldıra da, sosyal medyadan gördüğü Ahmet Cahit Yazici için gönüllü olarak çalışmaya başladı.

Kendi engelini unutan Yıldıra, Ahmet Cahit Yazici bebek için 6 aydır il genelindeki semt pazarlarında kurulan stantlarda bağış topluyor.

"ENGELLİYİM AMA AHMET CAHİT İÇİN BUNU YAPIYORUM"

Hayırseverlere çağrıda bulunan Serhat Yıldıra, "Mart ayında fotoğrafını gördüm ve ailesine sosyal medya üzerinden ulaştım. Ondan sonra gönül bağı kurdum. 6 aydır Ahmet Cahit'le birlikteyiz ve ona bağış topluyorum. Kampanyamız yüzde 33'te. Manisa ve ülkemizdeki iş adamları, milletvekilleri ve devlet büyüklerimizin de yardımını bekliyoruz. Engelliyim ama Ahmet Cahit için bunu yapıyorum. Benim için çok güzel bir duygu ve mutluyum. Bir şeyler yaptığım içinde en azından kafamı yastığa rahat koyuyorum" diye konuştu.

ACILI ANNEDEN DESTEK ÇAĞRISI

Anne Zeynep Yazici da, "Gözü yaşlı bir anneyim. Kalbiyle korkulu yaşayan bir anneyim. Bir anne olarak sizlere yalvarıyorum. Allah rızası için desteklerinizi, sadakalarınızı yavrumdan esirgemeyin. Sizlerin sadakalarıyla benim yavrumun da iyileşir, sağlıklı bebek olarak yaşar. Daha çok acı çekmemek, daha çok cihazlara, makinelere bağlı kalmamak için lütfen desteklerinizi, sadakalarınızı yavrumdan esirgemeyin" dedi.

"EL ELE VERİRSEK AHMET CAHİT'İ KURTARABİLİRİZ"

Baba Onur Yazici da, "Çok kişinin az parasına ihtiyacımız var. Bizler el ele verirsek Ahmet Cahit'i kurtarabiliriz. Lütfen Ahmet Cahit'i görmezden gelmeyin. Ahmet Cahit'in desteklerinize ihtiyacı var" diye konuştu.