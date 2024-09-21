Manisa FK bu zulmü hak etmedi”

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan ve yönetimi, MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay ile beraberindekileri ağırladı. Ziyarette MHP İl Başkanı Cüneyt Tosuner, MHP Şehzadeler İlçe Başkanı Şener Özten ve MHP Yunusemre İlçe Başkanı Bülent Kovancıoğlu da yer aldı. Tesislerin etrafındaki kazıları inceledikten sonra kulüp binasına geçen MHP'li Akçay, burada ziyarete ilişkin açıklamalarda bulundu.

"MANİSA'YA KÖTÜLÜKTÜR"

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in Manisa FK'ya uyguladığı hukuksuz işleri eleştiren Akçay, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e de seslendi. Gördüğü manzaranın kendilerini bir hayli üzdüğünü dile getirerek sözlerine başlayan Akçay, "Manisa'nın kazanımlarına, değerlerine ve sembollerine sahip çıkmak gerekir. Sahip çıkmanın tam aksine bunları baltalamaya, sabote etmeye, engellemeye çalışmak Manisa'ya kötülük demektir. Manisa Futbol Kulübü'ne yönelik yapılan bu muamele Manisa'ya kötülük demektir. Büyük gayretler ve fedakarlıklar neticesinde 1. Lig'e gelmiş bir takımı Süper Lig'e taşımak gerekirken, bu takımı yok etmeye yönelik çeşitli faaliyetlerle kötülemeye ve engel olmaya çalışmak son derece yanlış" ifadelerini kullandı.

"SANKİ YABANCI TAKIM!"

"Büyükşehir belediyesi yönetimini devralanların bir an önce bu ayıptan vazgeçmeleri gerekiyor" diyen MHP'li Akçay, "Manisa halkı da bunu asla tasvip etmeyecektir. Maalesef göreve gelir gelmez adeta düşmanlık yaparcasına, sanki yabancı bir ülkenin takımıymış gibi yok etmeye çalışmaları büyük hatadır. Manisa Futbol Kulübü, bugüne kadar Milli takımlarımıza 30'a yakın futbolcu gönderdi. Manisa FK'nın hukuki mücadelesinde yanındayız ve sahip çıkacağız. Bir an evvel bu yanlışlıklardan dönmeleri noktasında çağrıda bulunuyorum. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'i CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel'e de buradan şikayet ediyorum. Özgür Özel'e buradan çağrıda bulunuyorum. Bu hukuksuzluğa son verilmeli. Manisa'nın bütün takımlarına, bütün değerlerine sahip çıksın."

"HEP YANIMIZDA OLDU"

Manisa Futbol Kulübü Başkanı Yasemin Buket Aktan da MHP'li Erkan Akçay ve beraberindeki heyete teşekkür etti. Aktan, "Bizim yanımızda olmaları bizim için çok kıymetli. Burada geçmişten bu yana kulübümüze çok katkıları var. Sayın vekilimiz her daim yanımızdaydı bugün de desteğini devam ettiriyor. Biliyoruz ki her platformda Manisa Futbol Kulübümüzün sesi olmaya devam edecektir. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi. Başkan Yasemin Buket Aktan, daha sonra MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay'a üzerinde adının yazılı olduğu 45 numaralı 'Biz Manisayız' formasını hediye etti. Ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.