Hakkını arayan işçilere tehdit

MANİSA Yunusemre AK Parti İlçe Başkanı İlkcan Durmaz, Yunusemre Belediyesi'nin CHP'li Belediye Başkanı Semih Balaban'ın canlı yayında işçileri tehdit ettiğini söyledi.

Durmaz, Balaban'ın "İşten çıkarılan ve anlaşamadığımız işçilerin işe geri dönüşü olmayacak. Tazminat ödemeyeceğiz. Onlarla anlaşmak istiyoruz. Bize belediyenin gücünü kullandırtmasınlar" sözlerinin yargı kararını tanımamak ve emekçileri tehdit etmek anlamına geldiğini söyledi.

Durmaz, "Buradan Sayın Başkan'ı vatandaşlarımızın huzurunda uyarıyorum. Kendi siyasi tabanını konsolide etmek için gazetecilerin sorusuna açık açık yalan söyleyerek cevap vermek de bir suçtur. Mahkeme işe dönüş olacak ve tazminat ödenecek demiştir. Balaban ise bunu yalanlamış ardından işçileri alenen tehdit etmiştir" diyerek tepki gösterdi.