Manisa’da uyuşturucu operasyonu

Manisa'da Şehzadeler İlçe Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbari çalışmalar sonucunda ilçeye bağlı Sancaklıkayadibi Mahallesinde ikamet eden E.S.'nin evinde uyuşturucu madde bulundurduğu bilgisine ulaşıldı.

Şahsın evinde yapılan aramada 106 gram esrar, 8 adet sentetik ecza hapı, 1 adet ruhsatsız 9 mm tabanca, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet 6136 sayılı kanun kapsamında bıçak, 45 adet av fişeği ile birlikte üzerinde 3 farklı dosyadan yakalama kaydı bulunan piyasa değeri 5 milyon TL olan lüks cip ele geçirildi. Cumhuriyet Savcısının talimatıyla soruşturma başlatılırken şüpheli E.S.'nin ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.