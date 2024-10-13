Kırmızı ışıkta geçti motokuryeyi biçti

Kırmızı ışıkta durmayan sürücü, motokuryeyi hayattan kopardı. Korkunç kaza Manisa'nın Yunusemre ilçesindeki Mimar Sinan Bulvarı'nda meydana geldi. İzmir'den Manisa istikametine seyir halinde olan Ege Karaaslan (25) yönetimindeki otomobil, kırmızı ışıkta geçince feci bir kazaya neden oldu.

Genç kadın o esnada kavşakta bekleyen ve yeşil ışık yanınca hareket eden Altan Emre (27) idaresindeki motosiklete süratle çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ikiye ayrılan motosikleti kullanan Altan Emre adlı kurye, asfaltta elli metre sürüklenerek öldü. Üniversite öğrencisi olan sürücü Ege Karaaslan ise tutuklandı.