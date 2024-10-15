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20 günlük kundaktaki bebeğini hastaneye bırakıp kaçtı

Manisa'da hastanede gün boyunca gezen bir kadın, 20 günlük kundaktaki bebeğini ultrasonografi biriminin bekleme salonuna bırakıp gitti. Vatandaşların fark ettiği bebek, yetkililere teslim edilirken ortadan kaybolan annenin yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA
20 günlük kundaktaki bebeğini hastaneye bırakıp kaçtı

Manisa Şehir Hastanesi'nin ultrasonografi biriminin bekleme salonundaki bir kundakta yaklaşık 20 günlük bir bebek bulan vatandaşlar, durumu hastane yetkililerine bildirdi. Bebeği muhafaza altına alıp, yoğun bakım ünitesinde bakımını sürdüren hastane yetkilileri, hastane polisine, savcılığa, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne ihbarda bulundu.

Hastanenin güvenlik kamerası görüntülerinde yapılan incelemede, dün öğle saatlerinde hastaneye gelen siyah çarşaflı bir kişinin gün boyunca hastanenin muhtelif yerlerinde vakit geçirdikten sonra bebeği bugün öğle saatlerinde ultrasonografi biriminin bekleme salonuna bırakıp hastaneden ayrıldığı tespit edildi. Bebeği hastaneye bırakıp ayrılan kişinin tespiti ve yakalanması çalışmalar sürüyor.

İZMİR MAGAZİN SPOR SON
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