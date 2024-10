Hamile Sude Naz’ı döven sevgiliye tahliye

Akhisar'da 16 Ağustos günü meydan gelen olayda, Yılmaz Akman, köye gitmeye ikna edemediği 5,5 haftalık hamile sevgilisi Sude Naz Atak'ı bir anda sokak ortasında dövmeye başladı. Yumruk darbeleriyle Sude Naz Atak'ı yere düşürüp başına vurmaya devam eden Akman, daha sonra da eline geçirdiği metal fırça sapıyla genç kadına vurdu.

"HAMİLEYİM YARDIM EDİN"

O anlara çiftin 3 yaşındaki oğlu da şahit olurken, çevredekiler olayı uzun süre izledi.bir kişi müdahale etmek için yaklaşsa da Yılmaz Akman'ın 'Bırak lan' diye bağırması ile geri çekildi. Sude Naz Atak ise, "Abi hamileyim, imdat" diye çığlıklar atarak izleyenlerden yardım istedi. Yoldan geçen bir kişi Akman'ı engellemeye çalışınca çevredeki esnaf da bu kişiye destek verip, Sude Naz Atak'ı kurtardı. Çevredekiler, daha sonra Akman'ı dövmeye başladı. İhbarla bölgeye sevk edilen polis ekipleri, kalabalığın elinden Akman'ı kurtarırken, o anlar bir vatandaş görüntülendi. Olayın ardından Yılmaz Akman gözaltına alındı, Sude Naz Atak da hastaneye kaldırıldı. Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Akman tutuklandı. Kaldırıldığı hastanede başına 3 dikiş atılan Sude Naz Atak, tedavisinin ardından taburcu edilirken, kendisi için koruma kararı çıkartıldı. Sude Naz Atak'ın şikayetçi olduğu Yılmaz Akman'ın 18 suç dosyası olduğu ve haftanın 3 günü adli kontrol için imzaya gittiği belirlendi.

İKİ SUÇTAN DAVA AÇILDI

Yılmaz Akman hakkında 'Kasten yaralama' ve 'Alenen hakaret' suçlarından dava açıldı. Davanın ikinci duruşması dün görüldü. Sanık Akman, duruşmaya tutuklu bulunduğu Eskişehir'deki cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada ilk olarak tanıklardan esnaf Ömer Faruk Babalı dinlendi. Babalı, "Kavga ettiklerini görünce sopayla ayırmaya çalıştım. Yılmaz Akman da sopayı elimden alarak kadına vurmaya başladı. Fakat yerde kendini savunma fırsatı olmadı" dedi. Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Yılmaz Akman işlediği suça itiraz etmediğini, Sude Naz Atak'ın sürekli darbettiğini, çocuğunun korktuğunu, buna tepki olarak alkolün de etkisiyle suçu işlediğini belirtti. Mütalaaya karşı savunmanın alınmasının ardından hakim, kararını açıklayıp, sanık Akman'ı 'Alenen hakaret' suçundan 9 ay 15 gün, 'Kasten yaralama' suçundan 15 ay hapisle cezalandırılmasına ve adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

"ALDIĞI CEZA ÇOK AZ"

Duruşmanın ardından açıklama yapan Sude Naz Atak'ın avukatı Meray Mollaibrahimoğlu Eraslan, davanın sonuçlandığını ancak bekledikleri sonucu alamadıklarını söyledi. Avukat Eraslan, "Sude Naz Atak'a yönelik yapılan şiddet ve hakaretten kaynaklı olarak davanın sonuçlanmasıyla bir üzüntü içerisindeyiz. Çünkü alınan cezalar, her zaman olduğu gibi kadına şiddette bir önemini vurguluyor. Aldığı ceza o kadar az ki sanık tahliye ediliyor ve Sude Naz Atak'ın şu an bir can güvenliği yok. Bu nedenle verilen cezaların azlığından kaynaklı olarak üzüntümüzü dile getirmek istiyoruz. Sonucu istinaf mahkemesine taşıyacağız" diye konuştu.