AK Partili İlkcan Durmaz güven tazeledi

MANİSA'DA AK Parti Yunusemre İlçe 4. Olağan Kongresi gerçekleştirildi. Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurulda mevcut başkan İlkcan Durmaz güven tazeledi. "Umudun icraatın geleceğin adı AK Parti" sloganıyla Olimpik Havuz Kapalı Spor Salonunda gerçekleşen kongrede Durmaz şöyle söyledi: "Geçmişe bağımlılık koparmadan, yenilenen kadrolarımızla çok daha güçlü geleceği kurgulayacağız. Bizler eksiklerimizi gidermek ve belediyelerimizi yeniden AK Parti'ye hizmet anlayışıyla buluşturmak için kapsamlı çalışmalar yapacağız.